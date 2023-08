112-nieuws: Man rijdt water in • Huis Helmond dicht na drugsvondst

17.32

Een man is met zijn scootmobiel in het water terecht gekomen in het Leypark in Tilburg. Dat gebeurde vlakbij een ontmoetingsplek voor ouderen. Hij hield het gas van zijn voertuig ingdrukt en vloog volgens getuigen het water van rivier De Leij in, die door de regen erg hoog stond.

De man was volledig doorweekt en werd door omstanders uit het water gehaald. Bij het aangrenzende verzorgingstehuis de Leyhoeve werd om droge kleding gevraagd. De natte kleding ging in een krat en door omstanders werd ook nog een regencape overhandigd.

Twee bergingsbedrijven hebben samen de scootmobiel uit het water gaald, die is total loss. De man is door handhavers van de gemeente thuisgebracht. Een nieuwe scootmobiel is besteld.