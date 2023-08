Veehandelaar die koeien mishandelde mag weer beginnen, de NVWA legt het uit

Veehandelaar Dane en Zoon uit Oudemolen bij Fijnaart mag de draad weer oppakken. Het bedrijf werd in april stilgelegd toen uit geheime opnames bleek dat koeien daar mishandeld werden. Het bedrijf leverde sindsdien drie verbeterplannen in bij de NVWA en mag dieren sinds juli weer vervoeren. De veehandelaar staat wel onder verscherpt toezicht. Hoe bepaalt de NVWA dat een bedrijf weer aan de slag kan? En hoe wordt gecontroleerd of alles dit keer volgens de regels gaat?

Dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord maakte in april geheime opnames bij het bedrijf. Op beelden was te zien hoe de koeien met stroomstootapparaten en rieken in een vrachtwagen werden gedreven. Het ging om zieke en verzwakte dieren die eigenlijk niet vervoerd mochten worden.

Dane en Zoon is een verzamelpunt waar vee uit heel Nederland naartoe wordt gebracht. Het bedrijf transporteert de dieren vervolgens naar vooral slachterijen. Voordat dieren worden vervoerd, controleren dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de dieren geschikt zijn voor transport en of ze dat aankunnen.

Firma Dane en Zoon leverde de afgelopen maanden drie keer een plan van aanpak in bij de overheidsdienst, waarin verschillende verbeteringen stonden. Bij het derde plan ging de NVWA akkoord. "We hadden toen genoeg vertrouwen om te zeggen dat ze weer aan de slag mochten. Ze hadden een aantal grote stappen gezet."

Het schorsen van de erkenning van een bedrijf is de zwaarste straf die de NVWA kan opleggen. Een bedrijf wordt dan tijdelijk stilgelegd. "We zeggen dan tegen een bedrijf dat ze eerst maar eens moeten laten zien hoe ze denken het dierenwelzijn te garanderen, voordat ze weer aan de slag mogen. Maar we kunnen een bedrijf niet sluiten. Dat is aan een rechter", zegt Elsebrock.

Over wat er precies in het plan staat, kan Elsebrock niet al te veel zeggen. "Ze hebben in ieder geval camera's opgehangen, waardoor we ze dag en nacht in de gaten kunnen houden. Daarnaast staan er voorstellen in over bijvoorbeeld het opleiden van medewerkers."

Nu het verzamelcentrum weer aan de slag mag, ligt het wel onder een vergrootglas. De NVWA controleert of het bedrijf zich aan de afspraken houdt. "We gaan bijvoorbeeld onaangekondigde inspecties doen."

De mogelijkheden van de overheidsdienst zijn daarin niet eindeloos. "We kunnen geen blik dierenartsen opentrekken en ieder bedrijf permanent controleren. Maar dankzij de camera's die het bedrijf heeft opgehangen, kunnen we wel op ieder tijdstip controleren. Dus we hebben zo voldoende middelen om de situatie in de gaten te houden", zegt Elsebrock.

Firma Dane en Zoon wil niet reageren.

