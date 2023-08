Opgegraven zilverschat blijkt tienduizenden euro’s waard

De 317 zilveren munten die een Eindhovens echtpaar per toeval ontdekte onder een tegelvloer in hun boerderij, blijken tienduizenden euro’s waard te zijn. De gemeente Eindhoven heeft de munten gekocht, nadat taxateur Karel de Geus de schat heeft onderzocht. “Deze vondst is heel bijzonder”, vertelt de taxateur.

Willem van den Hurk en Philo van Gasselt stonden zaterdag perplex toen ze tijdens de verbouwing van hun boerderij een ware schat ontdekten. Onder de tegels lag een kruik begraven met daarin 317 zilveren munten. “We hoorden de kassa al rinkelen”, lacht Philo. De taxateur bracht ze snel terug naar de realiteit. Miljonair zouden ze niet worden. De meeste munten zijn versleten, waardoor ze veel waarde verloren hebben. "Maar het verhaal eromheen en het geheel maakt het zo bijzonder", zegt Philo.

"We hebben hier iets heel bijzonders in handen."

De munten komen uit de negentiende eeuw en zijn waarschijnlijk ooit verstopt door een veeboer, handelaar of monnik. Het is de meest waardevolle schat van deze omvang die ooit in Eindhoven gevonden is. “En dat zal waarschijnlijk de komende eeuwen ook niet meer gebeuren. Dus we hebben hier iets heel bijzonders in handen,” zegt De Geus. De gemeente Eindhoven heeft de vondst gekocht voor 'enkele tienduizenden' euro's. Philo en Willem hadden er meer voor kunnen krijgen als ze de munten per stuk zouden verkopen. Maar ze vinden het belangrijk dat de schat bij elkaar blijft als onderdeel van de geschiedenis van Eindhoven.

"We zijn blij dat we deze schat voor eeuwig aan iedereen kunnen laten zien."