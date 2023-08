TBS geëist voor bedreigen van minister Yesilgöz

Een man uit Rijen die vorig jaar minister Yesilgöz bedreigde, hoeft waarschijnlijk de cel niet in. Hij krijgt wel TBS met dwangverplichting opgelegd, als het aan de officier van justitie ligt.

De 66-jarige Rijenaar Johan V stuurde de minister in juni 2022 volgens de tenlastelegging een brief, waarin hij stelde dat hij haar wilde ‘kapotschieten’ in Den Haag of bij haar huis, of hij zou de minister doden met een ‘spuitje, bijl of handgranaat’. Verder was hij van plan haar buik open te snijden met een vlijmschep stanleymes en haar darmen op te hangen in aanmeldcentrum Ter Apel.

"Ik vind dit een afschuwelijke brief’, zegt V. volgens De Volkskrant bij de rechtszaak tegen de rechters. Vorig jaar slikte hij zijn medicijnen tegen schizofrenie niet, legt de verdachte uit. Het was echt niet zijn bedoeling Yesilgöz iets aan te doen, benadrukt hij. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Politici worden steeds vaker bedreigd. Zo kreeg een 26-jarige man uit Roosendaal deze week nog één jaar celstraf opgelegd omdat hij gedreigd had Geert Wilders zijn hoofd af te snijden.

