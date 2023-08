Naar de waterspeeltuin als het regent: 'Wij willen ook zo'n speelparadijs!'

Voor veel kinderen in Tilburg Noord is dit hèt uitje van de vakantie: met zijn allen in de bus naar waterspeeltuin De Splinter in Eindhoven. Lekker buiten rauzen door verschillende speeltuinen, dieren aaien op de kinderboerderij of nat worden in het waterpark. De Splinter is zo leuk, dat ze in Tilburg Noord ook zo'n waterspeeltuin willen.

150 kinderen, 70 moeders en een handjevol vaders stappen 's ochtends vrolijk de bus in. Voor één euro krijgt ieder kind van de wijkraad Stokhasselt in Tilburg Noord een lunchpakket met bonnetjes voor ijs of limonade. Ze worden gratis met drie grote bussen naar Eindhoven gebracht. Omdat veel bewoners een krappe beurs hebben, is de prijs bewust laag gehouden, zodat iedereen die mee wil ook mee kan. De groep verspreidt zich snel over het park. Ondanks de soms felle buien, is het waterpark favoriet. Een van de moeders is Aïsa, ze komt van oorsprong uit Somalië. Ze heeft twee ondernemende zoontjes van wie er één al na vijf minuten drijfnat is: “Ik ga ook nog op vakantie, maar de kinderen vinden dit echt heel leuk. Vooral de jongste is gek op water. Had ik maar droge kleren meegenomen”, verzucht ze.

"Had ik maar droge kleren meegenomen”

Het valt op dat de groep vooral uit Somaliërs bestaat. Volgens organisator Frans van den Dries is dat niet zo gek. Het is de armste groep in Tilburg Noord en ook een groep die niet voor vakantie een paar weken terug kan naar het land van herkomst. Omdat de gezinnen groot zijn, is een gezellig uitje voor de kinderen heel welkom. Maryam woont al 25 jaar in Tilburg Noord. Ze heeft zes kinderen. Drie zijn er mee naar de speeltuin, de rest is daarvoor al te oud: “Prachtig dat de wijkraad dit organiseert. Dat mag vaker van mij. Wij gaan niet op vakantie dus het is heel fijn. Alleen de regen…” Maryam rilt ervan: “Een beetje koud, brrr.”

"Ik vond zwemmen het leukste"