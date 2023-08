Escortdame Saskia is hit op TikTok: 'Seks is voor mij geen taboe'

“Ik kom net terug van de klant. De 'ik trek 'm met de haren in bed-klant'”, vertelt Saskia (37) terwijl ze lachend de camera in kijkt. De escort uit de regio Moerdijk windt er bepaald geen doekjes om. Op sociale media vertelt ze open en bloot over haar ervaringen in het vak en is daarmee een regelrechte hit op TikTok. “Seks is de normaalste zaak van de wereld. Waarom zou ik er dan geheimzinnig over moeten doen?”

Saskia, niet haar echte naam, plaatst vrijwel dagelijks een nieuw filmpje op TikTok met gemiddeld zo’n honderdduizend weergaven. “Toen ik er net mee begon, twijfelde ik of mensen wel zouden zitten te wachten op mijn avonturen. Maar toen ik mijn eerste video plaatste, wist ik niet wat me overkwam. Het aantal views liep binnen ‘no time’ als een malle op. Sindsdien wist ik dat ik ermee door moest gaan.” De eerste video werd kort daarna ook weer door TikTok verwijderd. “Ik weet niet waarom, want ik praat niet expliciet over seks. Dit overkomt me nu niet meer, omdat ik de trucjes ken om te voorkomen dat ze er mij weer vanaf ketsen. De video’s die ik nu maak, zijn heel braaf.” Op TikTok vertelt Saskia openhartig over wat ze zoal meemaakt tijdens haar escortdates. Zoals over dat leuke triootje op de Wallen in Amsterdam en over die superaardige klant die wat eerder wilde afspreken, zodat ze samen nog even konden koken. En over die ene klant die zijn eerste afspraak al eens afzegde, omdat hij nog maagd was en het zo spannend vond.

"Als iemand rookt, hoop ik dat hij een Smintje neemt. Maar dat gebeurt minder vaak dan je zou hopen."

Kijkers stellen Saskia de gekste vragen, zoals: 'Zeg jij het eerlijk tegen jouw klant, als hij uit zijn mond stinkt?'. "Dat is ook vies!", roept ze dan. "Als iemand rookt, hoop ik dat hij een Smintje neemt. Maar dat gebeurt minder vaak dan je zou hopen," vertelt de escortdame lachend. "Maar ik kan dan een knop omzetten." Naast haar werk als sekswerker runt Saskia een escortbureau, Deepest Secrets, met twaalf meiden en vijf chauffeurs. “Mensen denken dat ik een heel spannend bestaan heb, maar ik leid een heel normaal leven met drie kinderen en een partner. Ik zie er ook niet uit als een stereotype hoer. Ik ben een nette dame en ik kom ook uit een prima nest.” De meeste reacties die Saskia op haar TikTok-filmpjes krijgt zijn positief, maar toch krijgt ze ook regelmatig kritiek. Bijvoorbeeld op een filmpje waarin ze met haar zoontje in het reuzenrad zit en ze uitvoerig vertelt over een klant die ’s morgens nog even met haar in de jacuzzi wilde. Dan vragen kijkers zich af hoe je nu zoiets kunt bespreken met je kind naast je, ook al is het jongetje in de video overigens niet te zien.

"Ik praat niet over details. Dat zou ik vroeger zelf ook nooit hebben willen horen van mijn ouders."