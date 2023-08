Wat verdien je met een pakketpunt aan huis? Minimumloon blijkt onhaalbaar

Tientallen Brabanders verdienen wat bij door pakketjes voor hun buren thuis te ontvangen en op te laten halen. Postbedrijven stellen allerlei eisen aan hen, maar de verdiensten zijn karig. Die liggen ver onder het minimumloon, zo blijkt uit berekeningen van Omroep Brabant.

Niet alle postbedrijven zijn transparant over hoeveel ze precies per pakketje betalen, maar gemiddeld ligt het bedrag inmiddels rond de 25 cent. Inmiddels, want enkele jaren geleden was de vergoeding hoger. We keken hoeveel pakketjes je moet afhandelen om het minimumloon te verdienen.

Eisen

Pakketpunt word je niet zomaar. Twee bekende pakketbedrijven, Homerr en ViaTim, hebben op hun site staan wat je moet doen om je aan te kunnen sluiten. Homerr (27 punten in Brabant) wil dat je vijf dagen per week vier uur aanwezig bent. Een keertje vakantie mag, maar dat moet je wel een maand van tevoren aangeven.

Bij ViaTim (meer dan 50 punten) moet je maandag t/m vrijdag vijf uur per dag beschikbaar zijn van 16 tot 21 uur. Veel pakketbezorgers hanteren zelf ruimere openingstijden, bijvoorbeeld ook in het weekend of 's ochtends. De mensen die een pakketpunt runnen, zijn niet in dienst bij een bezorgbedrijf, maar werken als zelfstandige. Ze moeten zelf hun belastingen regelen en bouwen geen pensioen op.

Elke minuut een pakket

Hoeveel pakketjes moet je verwerken om een normaal inkomen te verdienen? Het minimumloon bij 25 uur werk is 1313 euro bruto per maand. Dat betekent dat je 5250 pakketjes in je handen moet hebben gehad, meer dan 1200 per week, 240 per dag, 48 per uur.

Ga je niet uit van een minimumloon, maar van een modaal inkomen (voor 25 uur werk is dat ongeveer 2.000 euro), dan zijn dat al 355 pakjes per dag, oftewel 71 per uur.

Veel minder

Dat aantal haal je niet snel. Omroep Brabant sprak Monique Danker uit Etten-Leur, zij deelt wekelijks zo’n 860 pakketjes uit in haar voortuin. Andere mensen met een pakketpunt die hun verhaal deden in de media, spreken van 250, 300 of 350 pakketten per week. Allemaal veel minder dan de 1200 die nodig zijn voor een minimuminkomen.

De pakketpunten aan huis zijn daarmee meer een handige oplossing voor postbedrijven dan een serieuze inkomstenbron voor de mensen die er een hebben.

