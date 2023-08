Deze mensen wonnen ook nèt geen prijs, en lieten het er niet bij zitten

Wim van den Mosselaar (72) uit Goirle dacht eind juli heel even dat hij een ton gewonnen had. Dat bleek niet het geval, foutje van het casino. Hij is niet de enige pechvogel die net naast een mooie prijs greep. Sommigen lieten het er niet bij zitten.

In het geval van Wim bleek het te gaan om een fout van een medewerkster van het casino. Die had ten onrechte gezegd dat hij 100.000 euro gewonnen had op een speelautomaat. Als troost kregen Wim en zijn vrouw een dinerbon.

Buren opeens miljonair

In 2006 speelde een andere zaak rond een grote geldprijs in onze provincie. Een vrouw uit Heusden zag hoe veel mensen in haar straat 13,9 miljoen van de Postcodeloterij mochten verdelen. Zij helaas niet, omdat ze geen lot had gekocht.

De regels lijken simpel, maar toch startte de vrouw een rechtszaak. Ze vond dat ze psychische schade had opgelopen, omdat ze opeens omringd werd door miljonairs. Ook verweet ze de Postcodeloterij dat ze ‘nadrukkelijk als verliezer aangewezen werd' door de loterij en veel aandacht op tv kreeg.

Miljoenenjacht

Een recentere zaak is die van Arrold van den Hurk uit Son. Hij had zijn zenuwen niet onder controle tijdens het programma Miljoenenjacht en drukte in 2013 per ongeluk op de rode knop, waarmee hij stopte met spelen en een deal sloot met de ‘bank’ voor 125.000 euro.

Hoewel presentator Linda de Mol nog wilde doen alsof hij niet had gedrukt, stopte het spel toch. Later bleek dat hij door te drukken de hoofdprijs van 5 miljoen misgelopen had. Een gang naar de rechter en een hoger beroep mochten niet baten. Van den Hurk moest het doen met 125.000 euro.

