Hond Tessa speurt naar beverholen voor het waterschap

Hond Tessa is het geheime wapen van Waterschap Aa en Maas voor het opsporen van beverholen. En dat is hard nodig, want het aantal bevers en dus ook hun holen neemt flink toe. Vooral onder de onderhoudspaden langs sloten en beken zijn de holen gevaarlijk. Een graafmachine of tractor die daar werkzaamheden uitvoert, kan er zomaar in wegzakken en kantelen.

Het is belangrijk om te weten of er in een hol een bever zit of niet. Lege holen mag het waterschap uitgraven en weer opvullen. Holen waar nog een bever in zit, moeten met rust gelaten worden. “Dat zoeken we uit door een stok in de ingang van het hol te zetten”, legt Jorrit uit. “Als dan na een paar dagen de stok weg is, zit er een bever in. Je was dus per hol een paar dagen bezig, maar met Tessa weet ik het meteen.”

En snelle actie is hard nodig. Er zijn steeds meer bevers in Brabant. “De afgelopen vijf jaar is hun aantal enorm toegenomen”, zegt Jorrit. “Dat begint echt een probleem te worden. Dit jaar zijn er al vier tractoren gekanteld door een beverhol”, zegt Jorrit.