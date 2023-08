Auto totaal verwoest door explosie, verdachte vrijgesproken

De 21-jarige Jurrit de B. uit Roosendaal is vrijdagmiddag door de rechter in Breda vrijgesproken van het opblazen van een auto in Rucphen eind 2021. De B. ontkende daarvoor al iets met de enorme explosie op de Marxhemstraat te maken te hebben.

Tegen De B. werd twee jaar cel geëist door justitie, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechter kan niet worden bewezen dat De B. betrokken is bij de explosie. In een eerdere zitting kon De B. niet aangeven waar hij die avond in november 2021 precies was.

“Het kan best zijn, dat ik in de buurt ben geweest. Maar, dat weet ik niet meer. Ik rijd zo vaak in die buurt”, sprak hij twee weken geleden in de rechtbank.

Eigenares nog altijd zwaar ontdaan

De eigenares van de opgeblazen auto heeft nog steeds flink last van wat er in november van 2021 voor haar huis gebeurrde. Haar advocaat vertelde eerder in de rechtszaal dat ze therapie en medicatie krijgt om met de stress om te gaan.

Het is nog onduidelijk of justitie in hoger beroep gaat.

Een camera in de straat legde de explosie vast.