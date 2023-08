Van der Poel een jaar lang in de regenboogtrui: 'Voelt als revanche'

Hij noemt het misschien wel de grootste overwinning in zijn carrière op de weg. Mathieu van der Poel was zondagmiddag oppermachtig tijdens het WK wielrennen en kwam in het natte Glasgow solo over de streep. "Na die val dacht ik even dat het voorbij was."

Vooraf was hij een van de topfavorieten voor de loodzware koers in Schotland, maar zelf twijfelde de Brabander lang aan die rol. Dat het hem nu toch is gelukt, moet nog landen. "Fantastisch. Ik kan het me nu nog niet voorstellen dat ik een heel jaar in die regenboogtrui mag gaan rijden", vertelde hij kort na de finish voor de Engelse camera's. "Mijn carrière voelt nu bijna compleet."

Ruim 20 kilometer voor de streep reed Van der Poel weg bij de kopgroep vol ijzersterke concurrenten. "Die aanval was gepland. Ik wist dat dat het zwaarste punt in de koers was. Ik voelde me nog sterk en zag dat de rest op z'n limiet zat. Toch had ik niet verwacht dat ik meteen zo'n gat zou hebben. Het gaf me vleugels. Ik vloog over het parcours."

Tot hij plots op het asfalt lag. "Ik nam niet eens grote risico's, maar lag ineens op de grond. Even heb ik gedacht dat het over was. Ik was boos op mezelf. Ik moest gewoon op de fiets blijven zitten, maar juist dat ging mis."