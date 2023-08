Joop Zoetemelk is apetrots op opvolger in regenboogtrui: 'Te lang geduurd'

Na 38 jaar heeft Joop Zoetemelk dan eindelijk een opvolger in de regenboogtrui. Mathieu van der Poel rijdt na zijn overwinning in Glasgow een jaar lang rond in het prestigieuze truitje. "Heel speciaal", vertelt de 76-jarige wielerlegende trots. "Dit heeft veel te lang geduurd."

Rond drie uur zondagmiddag zette Zoetemelk de televisie aan. "Op dat moment lag het peloton al in meerdere stukken uit elkaar. Wat een mooie koers was het vervolgens. Ik heb heel erg genoten." Niet in de laatste plaats door de winnaar. "Er valt helemaal niks aan te merken op Van der Poel. Als je ziet hoe weinig renners er de finish hebben gehaald... Alleen de favorieten zijn overeind gebleven. Als je daarvan als eerste over de streep komt, ben je een heel mooie winnaar." En een langverwachte winnaar voor Nederland. "Het heeft veel te lang geduurd", vindt Zoetemelk, die zelf in 1985 het WK-goud binnensleepte. "We zijn toch een wielerland? In mijn tijd volgden we elkaar op. Knetemann, Raas, Janssen. En toen duurde het ineens 38 jaar. Ik denk dat Mathieu het al een keer eerder had kunnen doen, maar tot nu toe had hij een beetje pech."

"Natuurlijk schrok ik toen Mathieu viel."