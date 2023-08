112-nieuws: gewonde bij botsing Dongen • motorrijder onderuit in Nieuwkuijk

19.00

Bij een botsing tussen twee auto's in de Groenstraat in Dongen is vanavond een van de bestuurders gewond geraakt. De auto's kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een van de bestuurders kwam met de schrik vrij. De gewonde chauffeur is in de ambulance aan zijn verwondingen behandeld. Het is niet duidelijk of hij ook naar het ziekenhuis is gegaan.