Overvallen bejaarde vrouw weer thuis en heeft ook haar handtas weer terug

De bejaarde vrouw die zondagavond in de Treubstraat in Oss bruut werd overvallen en daarbij gewond raakte, is weer thuis. Ook de spullen die van haar werden afgepakt, heeft ze weer terug. Dat meldt de politie.

De 80-jarige Osse vrouw werd zondagavond door een 22-jarige Ossenaar tegen de grond gegooid en beroofd. Vervolgens liet de dader het slachtoffer in weerloze toestand achter. De vrouw is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Dankzij getuigen en camerabeelden kon snel een verdachte worden aangehouden. Zondagavond bestond al het vermoeden dat de verdachte zijn buit tijdens de vlucht had verstopt. De buit zou ergens tussen de Treubstraat en de Willaertstraat liggen. De persoonlijke spullen van de vrouw zijn inmiddels teruggevonden en afgegeven bij het slachtoffer. LEES OOK: Hoogbejaarde vrouw bruut beroofd van haar tas