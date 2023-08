Thijs Römer krijgt straf te horen voor online misbruik van drie meisjes

Een maximale werkstraf van 240 uur. Dat werd twee weken geleden geëist tegen de 45-jarige Thijs Römer. De acteur zou onder anderen een nu 23-jarige vrouw uit Rijsbergen online seksueel hebben misbruikt. Ook wordt hij beschuldigd van het bezit van kinderporno. De rechtbank in Assen doet later deze dinsdag uitspraak.

De vrouw uit Rijsbergen was zestien toen ze voor het eerst in contact kwam met haar idool. Net als diverse andere fans van hem zat ze in een aantal WhatsApp-groepen met de acteur. Römer was in die tijd onder meer populair door de tv-serie Moordvrouw.

'Dickpic gestuurd'

De Rijsbergse figureerde ook in de serie. De dag voordat ze hiermee zou beginnen, kreeg ze van Römer een dickpic, een foto van zijn stijve penis. Römer had met haar tussen 2015 en 2017 een meer persoonlijke relatie dan met andere meisjes. Ze hadden het wel eens over zijn scheiding met actrice Katja Schuurman.

Later kreeg ze stapsgewijs uitleg over hoe ze zichzelf moest vingeren. Rond haar zeventiende wilde ze met het contact stoppen. Ze verklaarde dat elke keer als ze met hem wilde praten hij het gesprek richting seks draaide. Hij zou haar en andere meisjes ook gevraagd hebben filmpjes te sturen om mee klaar te kunnen komen.

Römer ontkende op social media

De Rijsbergse was, in tegenstelling tot de twee andere slachtoffers uit Drenthe en Friesland die aangifte hebben gedaan, niet bij de behandeling van de zaak aanwezig. Er werd wel namens haar een verklaring voorgelezen. De vrouw wilde er eerst geen zaak van laten maken. Ze deed dat toch, nadat Römer op Twitter de beschuldigingen had ontkend. Hij dreigde zelfs met een tegenaangifte.

Schadevergoeding

Volgens RTV Drenthe eist de Rijsbergse een schadevergoeding van 5600 euro. Dit is onder meer gebaseerd op het bedrag dat ze kwijt is aan de therapie die nodig is om de gevolgen van het misbruik te kunnen verwerken. Justitie vindt die claim 'alleszins redelijk'.

Tegen Römer werd behalve 240 uur werkstraf ook één dag celstraf geëist plus 89 dagen voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij binnen een jaar opnieuw in de fout gaat. Bovendien moet hij zich laten behandelen, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De rechter velt begin deze middag zijn oordeel.

LEES OOK: Thijs Römer hoort 240 uur werkstraf eisen voor online misbruik