Vader Lavreysen over vijfde wereldtitel op rij: 'Spannender dan ooit'

Wie denkt dat de familie Lavreysen went aan alle wereldtitels, heeft het mis. Met samengeknepen billen volgden pa en ma 'hun Harrie' in Glasgow, toen hij dinsdag de vijfde wereldtitel op rij pakte. Met een camper trekt de familie van parkeerplaats naar parkeerplaats. "Elk moment kon het misgaan. Dit went nooit."

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft dinsdagavond in Glasgow voor de vijfde keer op rij de wereldtitel baansprint op zijn naam geschreven. In de finale klopte hij de renner Nicholas Paul uit Trinidad. "Het lijkt wel of het steeds spannender wordt!", verzucht Peter.

"Nog nooit heeft Harrie zoveel tegenstand gehad in de voorrondes. Het was weer verschrikkelijk spannend", zegt Peter, die net is bekomen van alle spanning. "In de finale was hij favoriet, maar dan moet je je keer op keer bewijzen."

"Dit was de beste Harrie die ik ooit gezien heb. Hij was op en top fit en heeft het nergens laten liggen", zegt zijn vader trots. "Hij heeft er echt alles voor gedaan."



Geen luxe hotels of spa's voor vader Peter en moeder Loes, ze trekken gewoon met hun campertje door Engeland. "We stonden zelfs een paar dagen naast een supermarkt", lacht Peter vanuit de camper. "Hier in de buurt heb je geen campings, of ze zitten allemaal vol. Nu staan we op een heel rustige en mooie plaats bij een golfbaan."

De twee beleefden de wedstrijden natuurlijk vanuit het stadion, uitgedost met oranje hoedjes en kleding. Ook Harries vriendin en een vriendin van haar mochten niet ontbreken. Of ze als familie automatisch de beste plaatsen krijgen? "Nee hoor, wij moeten net als iedereen gewoon een kaartje kopen."

Lavreysen bezit nu dertien wereldtitels. Dinsdag begint voor hem de keirin. "Nu zit de vermoeidheid van het sprinten er wel in. Keirin is het moeilijkste wat er is. Je kunt er nooit iets van zeggen, maar wij steunen hem natuurlijk."

Woensdag kan wereldtitel nummer veertien worden binnengehaald. Dan evenaart hij mogelijk de Franse recordhouder Arnaud Tournant.