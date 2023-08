Thijs Römer moet een maand de cel in voor online misbruik van drie meisjes

Thijs Römer moet een maand de cel in voor het online misbruiken van drie meisjes. Daarnaast legt de rechter hem nog eens twee maanden voorwaardelijke celstraf op, voor als hij opnieuw de fout in gaat. Tot slot krijgt de 45-jarige acteur de maximale werkstraf van 240 uur. Römer zelf was dinsdag niet aanwezig bij de uitspraak.

Een van de meisjes die door Römer werd misbruikt, is een nu 23-jarige vrouw uit Rijsbergen. Zij was zestien toen ze voor het eerst in contact kwam met haar idool. Net als een paar andere fans van hem zat ze in WhatsApp-groepen met de acteur. Via die weg kreeg ze onder meer een dickpic toegestuurd door de acteur. Ook vertelde hij haar hoe ze zichzelf moest bevredigen en vroeg hij haar filmpjes te sturen om 'mee klaar te kunnen komen'. Het gebeurde allemaal tussen november 2015 en november 2017. De andere meisjes waren op dat moment 14 en 15 jaar. "De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht van de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren", zei de rechter in het vonnis. "Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met hem te verliezen." Het OM eiste eind vorige maand 240 uur werkstraf en één dag celstraf, plus nog eens 89 dagen voorwaardelijk. De onvoorwaardelijke gevangenisstraf van de rechter valt nu dus een stuk hoger uit. Volgens de persrechter heeft dat mede te maken met 'de weinige verantwoordelijkheid' die Römer heeft genomen. Naast de cel- en werkstraf, moet Römer zich ook laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.