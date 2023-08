Na bloedhitte zit nu tyfoon scouts dwars: 'Dacht dat het een grapje was'

Het is niet direct het avontuur geworden dat Lotte en Robin uit Breda hadden verwacht. Samen met nog zo'n tweeduizend Nederlandse scouts zitten zij op dit moment in Zuid-Korea voor de Jamboree. Deze bijeenkomst van scouts tussen de 14 en 17 jaar uit de hele wereld vindt om de vier jaar in een ander land plaats. Maar door een naderende tyfoon, hebben ze nu hun tentenkamp noodgedwongen ingeruild voor een stapelbed bij de universiteit in Seoul. "Wat een luxe ineens."

Maar al snel volgde een appje van de groepsleiding. "Die vertelde dat we inderdaad de volgende ochtend richting Seoul zouden gaan. Nog dezelfde avond moesten we onze spullen pakken en tenten afbreken." Niet wat ze vooraf voor ogen had, geeft Lotte toe. "Eerst hadden we die warmte en nu dit. Je denkt bijna: houdt het dan nooit op?", lacht ze.

"Gisteravond hoorden we van een groepje andere Nederlanders dat er een tyfoon aankomt en dat we moesten vertrekken", vertelt de 17-jarige Lotte. "Eerst dacht ik nog dat ze een grapje maakten."

Het zit de ruim 36.000 scouts van over de hele wereld niet mee. Werd het evenement eerst nog geteisterd door verzengende hitte, nu gooit een zware storm de plannen in het water.

Vanochtend zijn de scouts in alle vroegte met zo'n duizend bussen vertrokken naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Daar verblijven ze nu in een campusgebouw van de universiteit. Ze slapen met z'n tweeën in stapelbedden op een kamer.

En dat is best weer even wennen, zegt Robin (17). "Ik heb net even gedoucht. Heerlijk, al dat zand er even afspoelen. En warm water! Dat hadden we op het Jamboreeterrein niet. Dat was afzien."

Toch had ook hij het liever anders gezien. "Natuurlijk is het jammer dat we niet konden blijven. Maar als je dan de weersvoorspellingen ziet en die tyfoon straks recht over het terrein trekt, is de keuze snel gemaakt."