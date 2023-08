Eindhovenaar (60) schoot vriendin neer na ruzie: 3,5 jaar cel

De 60-jarige Roque C. uit Eindhoven is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De rechter achtte bewezen dat de man zijn vriendin had neergeschoten en legde de straf op voor poging tot doodslag.

Als de man binnen drie jaar nog eens in de fout gaat, moet hij nog eens een halfjaar de cel in. Tegen de verdachte was vijf jaar cel geëist voor poging tot doodslag.

Tijdens de rechtszitting van twee weken geleden draaide het om twee totaal verschillende verhalen. Had de man de vrouw neergeschoten? Of had de vrouw zelf een geweer gepakt?

Knipperlichtrelatie

Het voorval vond plaats op 25 oktober 2022 in het huis van de vrouw aan het Crusaethof in Valkenswaard. De man had een knipperlichtrelatie met de vrouw en die relatie kende pieken en dalen. De man was in het huis van de vrouw toen ze diep in de nacht thuiskwam uit Rotterdam. Daar was ze met een andere man geweest.

Dat leidde tot ruzie. Volgens justitie ging de vrouw naar de slaapkamer. Roque C. ging achter haar aan en schoot de vrouw van dichtbij neer. Het bleef bij een schampschot, omdat ze zich zou hebben omgedraaid. Volgens de vrouw was jaloezie de drijfveer van de verdachte. Ze ging wel vaker met andere mannen om.

Ruzie maken

De lezing van Roque C. luidde anders. Toen de vrouw uit Rotterdam kwam, zou het stel meteen ruzie hebben gekregen. De vrouw is daarna zelf naar haar slaapkamer gegaan en daar zou ze een wapen hebben gepakt. Daarbij zou het wapen zijn afgegaan en zou de vrouw gewond zijn geraakt. Volgens C. zou de vrouw vaker met een wapen hebben gedreigd.

De rechter ging mee met de lezing van de vrouw en achtte poging tot doodslag bewezen.

