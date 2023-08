Boodschappen in België veel goedkoper, vooral groot verschil bij huismerken

Iedereen voelt de gestegen prijzen aan de kassa bij de supermarkt, maar veel Brabanders wonen gelukkig dicht bij de Belgische grens. Uit een steekproef bij twee Jumbo-supermarkten blijkt dat boodschappen bij onze zuiderburen veel goedkoper zijn. Vooral het verschil bij de huismerken is groot. Dat is opvallend, want die komen uit dezelfde fabriek en ook uit hetzelfde distributiecentrum in Veghel.

We hebben veertien huismerkproducten en veertien vergelijkbare A-merkproducten gekocht bij de Jumbo in het Belgische Pelt en het Brabantse Budel. De verschillen zijn opmerkelijk, vooral bij het eigen merk van Jumbo. Geen enkel product dat Omroep Brabant kocht, is in Nederland goedkoper.

Datzelfde verschil zie je bij een pak met plakken kaas van 400 gram. In Budel moesten we 5,79 euro betalen en in Pelt slechts 3,67 euro. Bij cola light is het verschil 54 procent. Je betaalt in Budel voor een fles van 1,5 liter 89 cent en in Pelt slechts 58 cent.

Hazelnootpasta

Hoewel de prijsverschillen bij de A-merken minder groot zijn dan bij de huismerken, loont het ook hiervoor om even de grens over te steken. Witte bonen zijn in België ruim een euro goedkoper. Daar koop je een pot voor slechts 1,99. Diezelfde pot van Hak kost in Budel 3,12 euro.