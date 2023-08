Dit is waarom boodschappen bij de Jumbo in België zoveel goedkoper zijn

Wie boodschappen doet in België is een stuk goedkoper uit. Vooral het prijsverschil bij de huismerken van de Jumbo is fors, terwijl het dezelfde artikelen, uit dezelfde fabriek en uit hetzelfde distributiecentrum zijn. De belangrijkste reden blijkt de stevige concurrentie die de Brabantse supermarktketen heeft. "En dan neem je voor lief dat je soms wat minder marge overhoudt."

Voor een steekproef kocht Omroep Brabant een tas met veertien exact dezelfde huismerkproducten bij Jumbo in Budel en over de grens in Pelt. In Nederland kostte de tas 28,59 euro, maar een paar kilometer verderop in België slechts 20,70 euro. Een vergelijkbare tas, maar dan met A-merken was over de grens nog altijd ruim 5 euro goedkoper.

"Nederland is een land van aanbiedingen."

Volgens retailexpert Paul Moers zijn de prijzen in de basis hier lager dan in de meeste Europese landen. "Dat komt omdat Nederland een land is van aanbiedingen. Een kwart van wat hier in de supermarkt verkocht wordt, is in de aanbieding." Volgens hem doen de ketens dat om klanten binnen te halen en Nederlanders zijn daar gevoelig voor. België gaat volgens Moers veel meer uit van standaardprijzen. "Als je de aanbiedingen meerekent, zie je dat de prijzen in Nederland en België, maar ook in Duitsland heel dicht bij elkaar liggen."

"Het is knokken om marktaandeel te pakken."

Een andere reden voor het grote prijsverschil is de 'drukbezette' markt in België. "Het is daar knokken om marktaandeel te pakken en misschien dat Jumbo er daarom wat agressiever in gaat", legt Moers uit. De Brabantse supermarktketen bevestigt dat aan Omroep Brabant. "In België is Jumbo nieuw en daar zijn heel veel verschillende ketens dus ook veel concurrentie. Je doet dan wat extra om klanten te winnen en dan neem je soms genoegen met wat minder winst."

"Het is wel een bizar verschil."

Dat juist het prijsverschil bij de huismerken zo groot is, vindt Moers wel vreemd. "Het verschil voor het potje zout is echt bizar. Het gaat hier om precies hetzelfde product. Dat lijkt dan echt bedoeld om klanten te trekken." Dat Jumbo ervoor kiest om het huismerk aantrekkelijk te maken voor onze zuiderburen, vindt hij wel logisch. "De helft van de producten in de supermarkt bestaat uit huismerken en is heel belangrijk voor ze. Supermarkten zijn daar ook heel trots op en ze tonen dat graag."

"Fabrikanten zorgen voor een extra scherpe prijs."

Het prijsverschil bij de A-merken ligt mogelijk een klein beetje anders. "Dat kan met volumeverschil te maken hebben. Duitsland heeft vijf keer zoveel inwoners als Nederland. Dus dan kan het zijn dat zo'n fabrikant voor een extra scherpe prijs zorgt", zegt Moers. Volgens de retailexpert is het om meerdere redenen lonend om over de grens te winkelen. "De accijns op brandstof, tabak en alcohol zijn zowel in België als Duitsland lager. Ook heb je dus geen aanbiedingenstress in de supermarkt. Je kan dus als je in de grensstreek woont heel relaxt en voordelig boodschappen doen."

"Eigenlijk betaal je de aanbiedingen zelf."