Clémence doet in Duitsland boodschappen voor haar familie: 'Scheelt enorm'

De bodem van veel Brabantse portemonnees komt na de wekelijkse boodschappen al snel in zicht. Sommige Brabanders zoeken daarom hun heil in Duitsland. Zo maken Clémence en haar man Fredo Muno uit Aarle-Rixtel zich ook regelmatig schuldig aan 'grensoverschrijdend koopgedrag'. Ze nemen zelfs op bestelling boodschappen mee voor hun kinderen, familie of vrienden.

Of ze na het winkelen met een slepende knalpijp over het asfalt terug naar Nederland rijden? De 60-jarige Clémence: "Zo erg is het ook weer niet. We rijden om de zes of zeven weken naar Kaldenkirchen. Dat deden we eigenlijk altijd al. We hebben zes jaar in Duitsland gewoond. We rijden niet voor drie of vier artikelen naar Duitsland." Haar 75-jarige man Fredo is van Duitse afkomst. Samen hebben ze vier kinderen.



Het gezin deed altijd al een deel van hun boodschappen in Duitsland. "Mijn man vindt het Duitse brood nu eenmaal veel lekkerder. Ook de vleeswaren zijn er goedkoper en lekkerder. De meeste producten zijn in Duitsland veel goedkoper."

"Het scheelt nu acht euro per tank benzine."

Een ritje naar Duitsland is volgens Clémence een kwestie van goed timen. "Als we toch gaan rijden, dan zorgen we dat de tank ver leeg is. Tanken in Duitsland scheelt acht euro op een tank benzine. Tien keer tanken is toch een paar schoenen. Ook de kelderkast en de vriezer vullen we dan weer aan. De drankvoorraad wordt aangevuld in een speciale drankenhal." Bijna alle supermarktproducten zijn in Duitsland goedkoper, zegt Clémence. "Een pot hazelnootpasta is daar al een euro goedkoper. Maar ook bijvoorbeeld spaghetti, rijst en wasmiddelen zijn goedkoper. Duitsland is wel iets duurder geworden, maar niet drie keer zoals in Nederland. Als wij een volle winkelwagen hebben, dan scheelt dat zeker 40 of 50 euro met Nederland. En dan hebben we het nog niet over de drank."

"Van iedere tien auto's komen er acht uit Nederland."