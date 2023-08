Sofie en Bastiaan zijn al jaar samen na spontane festivalreis naar Sziget

Sofie (28) uit Volkel en Bastiaan (29) uit Tilburg zijn weer terug op de plek waar hun bijzondere liefdesverhaal een jaar geleden begon: het popfestival Sziget in Hongarije. Zij plaatste een berichtje op Instagram waarin ze vroeg of er iemand met haar mee wilde. Een van haar vrienden was afgehaakt en ze had dus een kaartje over. Bastiaan koos voor het avontuur en stapte in de auto. Daar sloeg de vonk meteen over en de rest is geschiedenis.

Het stel is niet zoals vorig jaar met de auto, maar met de speciale festivaltrein naar het Hongaarse popfestival gereisd. Ze hebben in de buurt een hotel geboekt. "Want zes dagen festival overleven en dan ook nog zes dagen op de festivalcamping, dat is niet te doen", zegt Bastiaan.

Het afgelopen jaar hebben de twee elkaar veel nog beter leren kennen. "Na het festival hebben we samen gekampeerd in Oostenrijk en dan praat je veel. Dat beviel goed", vertelt Bastiaan. "We bleken allebei heel erg van reizen te houden, koken en nieuwe dingen ontdekken." Dus gingen ze samen ook nog naar Madeira in Spanje, Marakesh in Marokko en Étretat in Frankrijk.

"Maar we gingen ook los van elkaar op reis. Ik naar Scandinavië en Sofie naar Thailand. Dat gun je elkaar, maar we misten elkaar ook en dan weet je dat het goed zit", zegt Bastiaan met een lach.

Nadat ze samen veel Brabantse festivals bezocht hebben, beseft het stel in Sziget dat het toch wel heel snel gegaan is allemaal. "We zijn allebei druk en het jaar is voorbijgevlogen", zegt Sofie. "Onze trip van vorig jaar was nooit bedoeld als date, we gingen er echt blanco in."