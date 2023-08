Autobedrijf verbaasd over enorm drugslab bij de buren: 'Levensgevaarlijk'

Verbazing bij autobedrijf Bogers in Breda na de vondst van een enorm drugslab bij de buren. De politie vond donderdag in een leegstaande bakkerij het grootste West-Brabantse drugslab van dit jaar. "Dit is levensgevaarlijk, zo dicht bij het bedrijf."

"Ineens kwam een grote bus hard door de poort gereden", vertelt monteur Ben Bogers, die alles behalve een rustige dag beleefde. "Agenten met bivakmutsen gingen naar de buren. De hele omgeving werd meteen afgezet." Al snel liepen er volgens hem volop speciale agenten rond. "Ze hadden een drone en automatische wapens", vult zijn zoon Jan, de bedrijfseigenaar, aan. 'Uur op zijn knieën'

"Handen omhoog, riepen ze door een speaker", beschrijft Ben. "Niemand reageerde. En dus beukten ze de deur in. Ze bleven lang binnen en kwamen daarna met een man naar buiten. Die is meteen geblinddoekt en heeft zeker een uur buiten op zijn knieën gezeten." "Dit is heel erg. Dit verwacht je niet", zegt Ben. "We gebruiken hun parkeerterrein om auto's neer te zetten." De monteur zegt dat hij nooit iets heeft gemerkt. "We zagen één keer dat er 's nachts een busje werd uitgeladen, maar dan denk je niet meteen aan het ergste." Afgezet

Ook vrijdagochtend stonden nog zo'n acht auto's op het parkeerterrein, dat door de politie is afgezet. "Ik hoop dat we er snel bij mogen, want die auto's moeten nog gerepareerd worden." Het lab werd waarschijnlijk gebruikt om crystal meth te maken. De recherche kreeg donderdag een tip dat er in de voormalige bakkerij een drugslab zou zitten. Een arrestatieteam viel vervolgens het gebouw binnen. De politie heeft ook zaterdag nog nodig om het lab te ontmantelen, vanwege de grote hoeveelheid chemicaliën. Twee mannen zijn opgepakt. Bekijk hieronder beelden van de inval in de oude bakkerij: