Drugslab Breda is het grootste in West-Brabant dit jaar: 'Tientallen vaten'

Het drugslab in Breda is het grootste lab dat de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant dit jaar gevonden heeft. Dat zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk vrijdag tegen Omroep Brabant. "Honderden liters chemicaliën en tientallen vaten staan er binnen."

"Het was echt bedoeld om professioneel en langdurig drugs te produceren", zegt hij. "In verschillende ruimten staan grote ketels, jerrycans en grote vaten. We zien woonvertrekken met een bankstel en aan de muur een televisie. Ook is er een keukentje. Bovendien waren er tentjes waar mensen konden slapen. Ze zijn hier meerdere weken bezig geweest."

Crystal meth

Het lab werd waarschijnlijk gebruikt om crystal meth te maken. De recherche kreeg donderdag een tip dat er in de voormalige bakkerij een drugslab zou zitten. Een arrestatieteam viel vervolgens het gebouw binnen.

De politie heeft ook zaterdag nog nodig om het lab te ontmantelen, vanwege de grote hoeveelheid chemicaliën. "Dat moet heel voorzichtig gebeuren. Als dat te warm wordt, kan dat gevaarlijk zijn voor mensen die het opruimen."

In het gebouw zat in het verleden een bakkersfabriek. Daarna stond het lange tijd leeg. Dit voorjaar nam de gemeente het besluit te gaan slopen om er een nieuwe wijk te bouwen.

Onderzoek gaat door

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden, nadat donderdagmiddag aan de Ettensebaan in Breda een werkend drugslab werd gevonden. Bij de inval werd al een 57-jarige man uit Azerbeidzjan aangehouden, later op de avond is ook een 25-jarige man uit het Gelderse Tiel gearresteerd. Ook hij werd in Breda opgepakt.

"We denken niet dat dit de enige verdachten zijn. Daarvoor zijn de investeringen te groot", weet de woordvoerder. "We gaan daarom zeker door met het onderzoek."

Bekijk hieronder beelden van de inval in de oude bakkerij: