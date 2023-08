112-nieuws: auto botst op afzetting • brommobiel uitgebrand in Breda

20.55

De politie zoekt zaterdagavond in Bergeijk naar een man met een wapen in de omgeving van camping De Paal. Er is met een politiehelikopter gezocht, maar dat leverde niets op. De man met het wapen zou iemand hebben bedreigd. Maar wie het slachtoffer is of wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

De verdachte waar naar wordt gezocht is een Indische man van ongeveer 1,75 meter lang met een smap postuur. Hij heeft donker krullend haar en droeg een spijkerbroek en een groen shirt. Hij was te voet.