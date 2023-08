Buurt woest na ramkraak bij juwelier: 'Zo zielig voor de eigenaresse'

Buurtbewoners zijn ontdaan en woedend na de ramkraak bij juwelierszaak Nique aan de Dommelstraat in Son. De schade aan de gevel is gigantisch. Veel omwonenden brengen bloemen naar de juwelier. “Die mensen werken zo hard.”

De bel ging en daar stond de overbuurman, in grote paniek. Hij was niet alleen als eerste buiten, hij had zichzelf ook nog eens buitengesloten. Een andere buurman van Diny vertelde vervolgens dat hij mannen op scooters zag wegrijden na de ramkraak.

Al verschillende buurtbewoners zijn bloemen komen brengen voor de eigenaresse van de juwelier. Ook Diny vindt het heel erg wat er is gebeurd. “Vreselijk die schade aan dat pand. En deze juwelier verkoopt niet eens echt dure spulletjes. Dat kan nooit veel opleveren. Zo zielig voor de jonge eigenaresse. Ze werkt zo hard. Heel Son leeft mee.”

Een man die in dezelfde straat als de juwelier woont hoorde zaterdagmorgen in alle vroegte twee scooters rijden. “Ik dacht dat het de krantenbezorger was, maar ik voelde al dat het niet helemaal goed zat. Want als iemand de krant bezorgt rijdt die meteen weer door. Dat was nu niet. En toen hoorde ik de klap.”

Anette woont tegenover de juwelier. “Nou, het waren twee klappen zelfs. Ze reden twee keer hard in de pui.” Toch is ze niet heel erg geschrokken. “Ik was al wakker dus ik hoorde het rumoer op straat al." Het is belachelijk wat er is gebeurd, vindt ze. "Ze moeten van andermans spullen vanaf blijven. Die mensen in die winkel zijn zo lief en ze werken zo hard.”