Weginspecteur waarschuwt na fatale aanrijding A2: 'Denk aan je veiligheid'

De man die zondagavond crashte met zijn auto op de A2 bij Eindhoven en daarna werd doodgereden, probeerde de parallelweg N2 over te steken. Daar werd hij aangereden door een automobilist. Weginspecteur Jeroen Santing van Rijkswaterstaat waarschuwt omdat hij wel vaker gevaarlijke situaties tegenkomt op en langs de snelweg.

"Het belangrijkste na een ongeluk is altijd je eigen veiligheid", benadrukt Jeroen. "Zorg dat je zelf veilig bent. Ga achter de geleiderails staan en steek nooit de snelweg over. Als je op een gevaarlijke plaats stilstaat, moet je 112 bellen. Dit mag alleen bij acuut gevaar. Dan wordt vervolgens iedereen geïnformeerd die daarvan op de hoogte moet zijn."

"Sommige mensen gaan meteen langs de snelweg stilstaan als de bumper of de kentekenplaat is beschadigd. Zoek bij zulke lichte schade gewoon een parkeerplaats of benzinepomp op", raadt de weginspecteur aan. Daar kan dan zo nodig de Wegenwacht gebeld worden.

Als je een wat lichter ongeluk hebt gehad en op de vluchtstrook stilstaat, kun je achter de geleiderail 0900-8844 (politie) of 8002 (Rijkswaterstaat) bellen. Die nummers zijn bedoeld voor hulpvragen zonder spoed. Zet in dat geval de alarmlichten van de auto aan. Parkeer zo dicht mogelijk tegen de rechter vangrail, maar laat wel wat ruimte over zodat de mensen aan die kant nog uit de auto kunnen komen.

Als je op de snelweg een ongeluk hebt gehad en niet kan doorrijden naar een parkeerplaats of benzinepomp, is wachten achter een dubbele geleiderail het veiligst. "Ga altijd voorbij je auto staan en blijf het verkeer in de gaten houden. Dat kan het verschil maken. Ga dus niet met je rug naar het naderende verkeer staan."

Verder hamert de weginspecteur op zichtbaarheid. "Trek na een ongeluk een oranje of geel hesje aan. Als je de auto op een veilige plaats op de vluchtstrook hebt neergezet, zet dan je gevarendriehoek neer. Maar alleen als dit veilig kan. En probeer kalm te blijven. Vaak komen mensen er als ze stilstaan pas achter hoe hoog een snelheid van 100 kilometer per uur eigenlijk is. Dat merk je niet als je in de auto met de stroom meegaat. Maar als je zelf stilstaat, raast het verkeer aan je voorbij. Bij 120 of 130 kilometer per uur helemaal."