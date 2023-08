Meer gemeenten halen parkeerautomaten weg, maar geven ze een andere plek

In Eindhoven en Breda zijn het afgelopen jaar parkeerautomaten verdwenen, omdat volgens de gemeente steeds meer mensen met een app betalen voor het parkeren. De gemeente Oss gaat om dezelfde reden deze zomer nog 34 van de 97 parkeerautomaten weghalen. In Den Bosch komen er juist meer automaten bij.

Het besluit van het stadsbestuur van Oss stuit op weerstand in de lokale politiek. De fractie van DDO maakt zich onder andere zorgen over ouderen, die geen smartphone hebben. Een rondvraag van Omroep Brabant leert dat Oss niet de enige gemeente is die snijdt in het aantal automaten.

Verplaatste automaten

In Eindhoven zijn het afgelopen jaar 'om en nabij 10 parkeerautomaten verplaatst', vertelt een woordvoerder. Verplaatst, want omdat het gebied met betaald parkeren wordt uitgebreid, worden de automaten elders in de stad weer ingezet.

Ook in Eindhoven is de reden duidelijk: de gemeente ziet een toename van het gebruik van parkeerapps en vindt de automaten dus minder hard nodig.

Zonne-energie

Het verwijderen en herplaatsen van parkeerautomaten gebeurt ook in Breda. Daar gaat het om 11 automaten. "Bijna 70 procent van de betalingen gaat tegenwoordig digitaal via telefoonapps, de automaten worden gewoon steeds minder gebruikt", aldus de gemeente.

De apparaten krijgen in Breda wel een opknapbeurt. Bij hun verhuizing worden ze eerst schoongemaakt en omgebouwd zodat ze op zonne-energie werken.

Juist méér automaten

Opvallend: in Den Bosch nemen ze de toename van het gebruik van parkeerapps met een korreltje zout. Een woordvoerder: "De ervaring in Den Bosch is dat er ook betaald wordt met betaalapps, maar dit is tot op heden een beperkt aandeel. Experts verwachten de komende jaren daarin ook geen extreme toename." Ook in Oosterhout en Valkenswaard zien ze dat de automaten nog goed gebruikt worden en blijven ze voorlopig staan.

In Den Bosch zijn dus geen automaten verwijderd, er zijn er zelfs 50 bij geplaatst. En het houdt niet op: "In de toekomst komen er nog meer automaten bij. Dit omdat we meer betaald parkeren gaan invoeren", zo meldt de gemeente.

LEES OOK: Minder parkeerautomaten in Oss: 'Centrum moet wel bereikbaar blijven'