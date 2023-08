26 vliegtuigpassagiers krijgen ieder 251 euro door dronken steward

Een vlucht van Eindhoven Airport naar Alicante in Spanje liep in november 3,5 uur vertraging op doordat een steward te veel gedronken had. 26 gedupeerden passagiers van Ryanair dienden een claim in en krijgen ieder 400 euro toegekend voor de opgelopen schade. 251 euro gaat naar de reizigers zelf. De vliegtickets kostten hooguit 50 euro.

De claim is met succes bij Ryanair ingediend door EUclaim dat schadeclaims indient namens vliegtuigpassagiers bij annuleringen, overboekingen en vertragingen. "Vertragingen worden meestal veroorzaakt door technische storingen of weersomstandigheden. Dat stewards of piloten te veel gedronken hebben, komt niet vaak voor", zegt een woordvoerder.

Controle

Die bewuste dag in november hield de politie een alcoholcontrole onder het cabinepersoneel. Dat mag tien uur voor een dienst niet drinken. Een steward bleek wel gedronken te hebben. Er werd halsoverkop een vervanger gezocht voor de steward en de vlucht vertrok 3,5 uur later alsnog naar Alicante.

De passagiers die toen een claim indienden via EUclaim weten nog niet dat er dinsdag honderden euro's bijgeschreven wordt op hun rekening. Overigens blijft van die 400 euro maar 251 over voor elke reiziger. EUclaim krijgt voor elke succesvol ingediende schadevergoeding 33 euro plus 29 procent van het toegekende bedrag. In totaal is dat bijna 3900 euro.

Verrassing

Toch is die 251 euro een aangename verrassing voor deze 26 reizigers die hooguit 50 euro betaalden voor hun vliegticket. Er waren meer passagiers aan boord, maar zij hebben geen claim ingediend of hebben rechtstreeks bij Ryanair om een vergoeding gevraagd. De betrapte steward kreeg destijds een boete van 1000 euro.

EUclaim wist meteen dat de passagiers recht hadden op een vergoeding. Dit is namelijk vastgelegd in de Europese wetgeving. De vertraging moet dan meer dan drie uur zijn en de bestemming minimaal 1500 kilometer verderop. De vergoedingen staan vastgelegd en zijn niet afhankelijk van de ticketprijs. De vergoeding is in overleg met Ryanair toegekend.

