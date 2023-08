112-nieuws: container vliegt in brand • brandweer redt duif

03.30

In de garage van een huis aan de Miles Davislaan in Eindhoven is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle en vond in de garage een hennepkwekerij. Een van de bewoners heeft nog geprobeerd om het vuur te blussen en raakte daarbij gewond. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De kwekerij in de uitgebrande garage is afgelopen nacht al geruimd. De netbeheerder heeft de stroom in het huis afgesloten.