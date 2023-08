Vier vrachtwagens nodig om drugslab leeg te ruimen: 'Nog wel even bezig'

Politie heeft de handen vol gehad aan ontmanteling van het drugslab aan de Ettensebaan in Breda. Medewerkers van de politie zijn afgelopen weekend bezig geweest met het inventariseren en afvoeren van de materialen uit het lab. In de voormalige bakkersfabriek aan de Ettensebaan stond alles klaar voor de productie van crystal meth. Dat meldt de politie dinsdag.

De ontmanteling was volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk een tijdrovende klus. "Om alle jerrycans, ketels en grote vaten af te voeren waren vier vrachtwagens nodig van twintig meter lang. Het productieproces van de drugs zat nog in de voorbereidende fase, maar alles was erop gericht om op grotere schaal crystal meth te gaan produceren. Een van de twee verdachten hebben we zelfs aangehouden toen hij nog een beschermend pak droeg en in het lab aan het werk was", vertelt de politiewoordvoerder.

Over het exacte aantal liters chemicaliën en vaten met andere grondstoffen voor de productie van crystal meth doet de politie zolang het onderzoek loopt geen uitspraken. De politiewoordvoerder zegt dat het gaat om het grootste drugslab in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. "We zijn nog wel een tijd bezig met het verslag over de ontmanteling van het drugslab."

Twee mannen opgepakt

Volgens de politie blijft het niet bij twee arrestaties. "Er zijn aanwijzingen dat er meerdere mensen betrokken zijn bij het lab. De recherche is bezig met het onderzoek." De twee opgepakte mannen (57 en 25) komen uit Azerbeidzjan en Tiel in Gelderland. Beide mannen worden woensdag voor de rechter-commissaris geleid, die moet bepalen of ze langer vast blijven zitten.

Maatregelen

Welke maatregelen de gemeente Breda in petto heeft, is nog niet duidelijk. De gemeente wacht nog totdat het politieverslag over het drugslab klaar is. Mogelijk wordt het bedrijfspand voor langere tijd gesloten.

Bekijk hieronder beelden van de inval in de oude bakkerij: