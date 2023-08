Arrestatieteam houdt verdachte aan na recordvangst van 1700 kilo ketamine

De politie heeft woensdag in Arnhem een 36-jarige man uit Steenbergen gearresteerd, die betrokken zou zijn bij grootschalige internationale drugshandel. Hij zou te maken hebben met de recordvangst van zo'n 1700 kilo ketamine in een boerderij in de buurt van Steenbergen begin dit jaar. Eerder werden in dat onderzoek al acht andere verdachten opgepakt.

De recherche had de Brabander al langer op de korrel. Afgelopen mei mislukte een poging om hem aan te houden. Nu slaagde een arrestatieteam er dus wel in de man op te pakken. Bij zijn aanhouding bleek hij een vervalst buitenlands paspoort bij zich te hebben. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen, toen de politie via telefoondienst Exclu een harddrugsnetwerk oprolde. Vijf maanden lang keek de politie mee hoe berichten en foto's van criminelen werden verstuurd. Op 3 februari kwamen uiteindelijk zo'n 1200 politiemensen in actie in Nederland, België en Duitsland. Daarbij kwam dus ook de opslag in Steenbergen aan het licht. Overigens is met de arrestatie van de man uit Steenbergen het onderzoek nog niet afgerond. Het rechercheteam is nog altijd op zoek naar drie andere verdachten. Waarschijnlijk zitten zij in het buitenland.