Directeur Stintum 'blij' met vervolging na dodelijk Stint-ongeluk

Stint-oprichter Edwin Renzen is blij dat vijf jaar na het fatale ongeluk met de 'elektrische bolderkar' meer duidelijk zal worden over wat er die dag precies is voorgevallen. Dat zegt hij in een reactie op het besluit van het Openbaar Ministerie om twee bedrijven en twee directeuren te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Renzen is een van de directeuren die vervolgd worden.

Volgens justitie is de Stint een 'schadelijk product'. "De verdachten wisten van die schadelijkheden maar zwegen erover." Renzen zegt dat hij nog niet inhoudelijk op het vervolgingsbesluit kan reageren. Hij moet dat nog nader bestuderen. Niet remmen

Op 20 september 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen de Stint waarin zij zaten, werd aangereden door een trein op een spoorwegovergang in Oss. Een vijfde kind en hun begeleidster raakten ernstig gewond. De 3000 Stints die toen in Nederland reden, werden vrij snel na dit ongeluk van de weg gehaald. Uit onderzoek is nooit gebleken hoe het kwam dat de Stint niet kon remmen bij de spoorwegovergang in Oss. Uit onderzoek bleek wel dat de begeleidster alles gedaan had om het voertuig te laten stoppen. Later verschenen er rapporten dat de Stints nooit de weg op hadden gemogen door verschillende gebreken en een vals keurmerk. Complex

Vijf jaar na het ongeluk in Oss is eigenaar Edwin Renzen opgelucht dat een onafhankelijke instantie een oordeel gaat vellen over de veiligheid van de Stint van toen. Inmiddels rijdt sinds 2020 een verbeterd exemplaar, de BSO-bus, wel weer door Nederland. Deze voldoet wel aan alle voorwaarden. De negatieve onderzoeksresultaten over de veiligheid van de verouderde Stint zijn al langer bekend. Op basis daarvan gaat het OM nu onder meer directeur Renzen vervolgen. Hij wordt beschuldigd van het negeren van gebreken en het vervalsen van een keurmerk. Toch wil de directeur niet reageren op de verdenkingen en eerst het dossier afwachten. "Het zit allemaal ingewikkelder in elkaar dan nu wordt voorgehouden."