Buschauffeurs mogen geen vrije dagen meer opnemen door personeelstekort

Chauffeurs van busmaatschappij Hermes mogen van 27 augustus tot 15 oktober geen extra vrije dagen opnemen. Dit is een gevolg van het tekort aan personeel. Aanvragen voor vakantiedagen die eerder waren goedgekeurd, blijven wel staan.

De ondernemingsraad (OR) van het bedrijf zegt dat het besluit om geen extra verlof toe te staan, genomen is zonder overleg. Daarom heeft de OR voor maandag een kort geding aangespannen. Hermes rijdt met bussen in Eindhoven en een deel van Zuidoost-Brabant. Een woordvoerder van het bedrijf wil niet inhoudelijk reageren zolang de zaak onder de rechter is.

Weigering OR

Volgens het bedrijf zijn er geen andere manieren om de problemen op korte termijn op te lossen. De OR vindt dat het besluit niet zomaar kan worden genomen. Ondertussen gaat de OR niet akkoord met een plan om vakantie- en verlofregelingen te wijzigen.

Afgelopen week werd bekend dat Hermes grote moeite heeft om de dienstregeling rond te krijgen. Bussen zijn er genoeg, passagiers ook, maar chauffeurs niet. "Hier in de regio is een enorm personeelstekort en dan hebben wij ook nog veel chauffeurs die met pensioen gaan", vertelde de Hermes-woordvoerder toen. Vooral in het weekend heeft het busbedrijf grote moeite om de roosters en dienstregeling overeind te houden door vakanties die elkaar overlappen.

Zondag konden dertig chauffeursdiensten niet worden ingevuld, waardoor ritten uitvielen. Chauffeurs die wel rijden, krijgen heel veel klachten van reizigers, zo zei één van hen.

Aangepaste regeling

Door het aanhoudend personeelstekort hanteert Hermes vanaf 28 augustus een aangepaste vakantiedienstregeling. De wijzigingen gelden tot de herfstvakantie, medio oktober. Gevolg van deze maatregel is dat ritten worden geschrapt en dat er op een aantal routes minder bussen zullen rijden. Onder meer een aantal extra vroege ritten wordt uit het busboekje gehaald.

Waar veel reizigers worden verwacht, worden juist extra bussen ingezet. Ondanks de aangekondigde veranderingen kunnen reizigers met uitgevallen of vertraagde bussen te maken krijgen. Hermes adviseert voor elke reis de site of de app van de busmaatschappij te raadplegen.