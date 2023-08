Bizarre beelden als iemand bij je huis of je winkel naar binnen rijdt

Een vaste klant reed woensdag zijn favoriete Chinese restaurant eruit met zijn auto. Hij drukte per ongeluk niet de rem maar het gaspedaal in. Er raakte niemand gewond, maar de verwarring onder de gasten en het personeel was groot. Foto's laten een bizar beeld zien van de auto in de ontvangsthal. Helaas gebeuren dergelijke ongelukken wel vaker in Brabant. Een overzicht.

Politiewagen ontwricht woning

Afgelopen juni verloor een agent de grip op de weg en eindigde met zijn politiewagen tegen een huis in Veen. De zijgevel raakte ontwricht en er was een flinke scheur zichtbaar naast de politieauto. Niemand raakte gewond en de politie beloofde de schade via de verzekering te vergoeden. LEES OOK: Politieauto ramt per ongeluk een huis in Veen, schade is groot

De politie parkeerde erg strak naast een woning in Veen (foto: Dumpert.nl)

Eerst auto's dan huis

In Handel raakte een automobilist eerst vier auto's en boorde daarna met zijn wagen een gat in een huis. De snelheid van minstens 100 kilometer per uur zorgde ervoor dat zijn auto een verwoestend effect had toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. Alleen de bestuurder raakte gewond bij dit ongeluk. LEES OOK : Man ramt vier auto’s en huis: ‘Als je honderd rijdt in een 30 km zone heb je weinig verstand’

De schade aan auto's en woning was groot (foto: archief)

Binnenvliegen

Een betonblok zorgde er waarschijnlijk voor dat een auto een huis in Valkenswaard binnenvloog. Waarschijnlijk was er drank in het spel. De schade bleef vrij beperkt, maar in het ochtendlicht was het een vreemd tafereel. LEES OOK: Auto ramt gevel van woning in Valkenswaard



Een auto vloog een woning in Valkenswaard binnen (Foto: SQ Vision)

Supermarkt stort deels in

De achteringang van de de Jumbo in Deurne stortte in nadat een eigen vrachtwagen te ver doorreed. Een klant raakte gewond toen hij geraakt werd door een vallende steen. Het is niet duidelijk hoe het kwam dat de vrachtwagenchauffeur de winkel raakte. LEES OOK: Jumbo-vrachtwagen ramt eigen winkel in Deurne, klant loopt hoofdwond op

In Deurne reed een chauffeur de achterkant van Jumbo eruit (Foto: SQ Vision)

Vrachtwagen in woning

Niemand raakte ernstig gewond toen in februari een vrachtwagen een huis in Maarheeze ramde. De woning raakt zwaar beschadigd en het gezin kon niet meer in hun huis terecht. Het pand moest gestut worden. Het gat in de muur was twee verdiepingen hoog. LEES OOK: Kinderen en moeder waren thuis toen vrachtwagen hun huis binnenreed