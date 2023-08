Xtc-pillen gevonden in loods na oprollen van twee drugslabs

Agenten hebben donderdag honderden xtc-pillen gevonden bij een doorzoeking in een loods aan de Julianaweg in Wouwse Plantage. De politie heeft twee verdachten in het vizier, een 22-jarige man uit Dinteloord en een 22-jarige man uit Heijningen. Zij moeten zich later op het politiebureau melden om een verklaring af te leggen.

Woensdag werd al een groot drugslab gevonden in Heijningen. Op die plek werden al twee mensen opgepakt: de 32-jarige bewoner van het huis bij het lab en een 58-jarige Tilburger. In een schuur werden onder meer grote ketels gevonden, die gebruikt worden bij de productie van amfetamine. Inmiddels is duidelijk dat er in het verleden ook daadwerkelijk drugs zijn gemaakt. De ontdekking in Heijningen leidde de politie naar Willemstad waar 's middags een drugslab werd gevonden. Drie verdachten werden op heterdaad betrapt. Informatie uit het onderzoek naar beide drugslabs leidde de politie weer naar Wouwse Plantage, waar in een loods xtc werd ontdekt. LEES OOK: Ontdekking drugslab leidt naar tweede vondst in dorp verderop