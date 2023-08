Buschauffeurs mogen weer verlof opnemen, Hermes schrapt omstreden verbod

De chauffeurs van Hermes kunnen de komende maanden weer extra verlof opnemen. Het besluit van de leiding van het busbedrijf om dat tot midden oktober niet toe te staan, is ingetrokken. Het kort geding dat de ondernemingsraad (OR) van Hermes had aangespannen en maandag zou dienen, gaat niet door.

Hermes rijdt onder meer in Eindhoven en kampt al enige tijd met een tekort aan chauffeurs. Hierdoor zijn al ritten uitgevallen. Donderdag werd bekend dat vanaf 28 augustus een aangepaste vakantiedienstregeling geldt. 'Zware maatregel'

Ondertussen had Hermes besloten om nieuwe verzoeken voor vrije dagen niet meer te honoreren. De leiding erkent dat er sprake is van een zware maatregel, die vragen opriep bij de OR en de vakbonden CNV en FNV. Alle partijen gaan nu samen bekijken hoe ze de werkdruk kunnen gaan verlichten. Uiteindelijk hopen ze met een plan te komen waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de reizigers en de bestaande vakantie- en verlofregeling. Marijn van der Gaag, vakbondsbestuurder Streekvervoer bij de FNV: “De reizigers hebben er namelijk ook niets aan als chauffeurs ziek uitvallen. Daarom gaan we graag in gesprek over oplossingen.” Hermes-directeur Martijn Mentink is er blij mee: “We doen er alles aan om reizigers snel, veilig en comfortabel van A naar B te brengen. Onze medewerkers, die elke dag weer klaar staan voor onze reizigers, verdienen natuurlijk ook hun vrije dagen en vakanties.” LEES OOK: Buschauffeurs mogen geen vrije dagen meer opnemen door personeelstekort Sanne (24) is in het weekend buschauffeur: 'Een baan waar je iets betekent'