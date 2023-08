Kees haalde geld op voor patiëntenpotje dat door z'n zwager werd geplunderd

De penningmeester van de Stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft 84.000 euro verduisterd, zo werd donderdag bekend. Nu krijgt het verhaal nog een pijnlijk staartje. Zijn zwager, de inmiddels overleden Roosendaalse wethouder Kees Verstraten, doneerde begin dit jaar juist ruim 10.000 euro aan dezelfde stichting. Het was de opbrengst van zijn boek, dat hij in de maanden voor zijn dood schreef.

Kees Verstraten was pas anderhalve maand aan de slag als wethouder in Roosendaal, toen hij juli vorig jaar zijn werk noodgedwongen neer moest leggen door de gevolgen van darmkanker. In de maanden na zijn politieke afscheid schreef hij een reisboek over zijn geliefde vakantielanden Frankrijk, Spanje en Italië: 'Une belle histoire'. De opbrengst van dat boek, in totaal 10.750 euro, ging via de stichting naar de oncologieafdeling van het Bravis Ziekenhuis. Het geld was bedoeld om de patiënten van die afdeling een stukje ontspanning te bieden tussen de zware behandelingen, zoals voet- en handmassages. Kort nadat Verstraten de cheque in februari overhandigde, overleed hij op 61-jarige leeftijd. Maar waar de stichting dankzij Verstraten een mooi bedrag aan het ziekenhuis kon schenken, blijkt zijn zwager nu het potje al maandenlang te hebben geplunderd. De echtgenotes van Verstraten en de frauderende penningmeester, zijn zussen van elkaar.

"Het is heel apart."