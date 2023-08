Drugsoverval geen verrassing voor buurt: ‘Raar volk over de vloer’

Overlast van daklozen en drugsgebruikers: bewoners van de Hasseltstraat in Tilburg zijn eraan gewend. Ze kijken niet op van de gewapende overval op hun 60-jarige buurman zaterdagochtend. De daders wilden volgens de politie drugs. "Volop junkies komen hier over de vloer", zegt flatbewoner Louis Haans.

"Die vent moet er gewoon uit. We hebben er niks dan ellende van. Steeds komt er allerlei raar volk over de vloer", vervolgt de 72-jarige Haans. "Met hem kun je alles verwachten. Zelfs vanuit België weten ze hem te vinden voor de rotzooi. Laatst zat hier nog een drugsgebruiker te schijten."

"Daklozen uit de buurt weten 'm te vinden", vertelt de 62-jarige Johan Hoogendoorn. Verschillende buurtbewoners vertellen dat ze via de woningbouwcorporatie hebben geprobeerd de man weg te krijgen. "Dan zou het probleem opgelost zijn. Hij veroorzaakt heel veel overlast."

Een politiewoordvoerder laat zaterdagmiddag weten: "We kennen de verhalen dat mensen daar drugs willen kopen of gebruiken. Dat is ook bekend bij de wijkagent." In verband met de overval wordt hij volgens de politie echt als slachtoffer gezien.

Hoofdwond

Het slachtoffer deed zaterdagochtend rond zes uur de deur open nadat er werd aangebeld. Vervolgens drongen twee mannen zijn appartement binnen. Ze riepen dat ze drugs wilden hebben. Ze bedreigden de bewoner met een vuurwapen en sloegen hem daarmee op het hoofd. De man liep hierbij een hoofdwond op.

Toen een andere bewoner in het appartement wakker werd en zich met de situatie ging bemoeien, sloegen de daders op de vlucht. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht om zijn verwondingen te laten verzorgen. Hij is zaterdag aan het einde van de ochtend weer thuis, maar wil niks zeggen.

"Dit is heel frustrerend. Wij willen ook gewoon rustig leven en zitten niet op dit soort praktijken te wachten", verzucht Hoogendoorn. "Dit is beschamend."

De daders worden tussen de 20 en 25 jaar oud geschat. Of ze daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Ze waren zaterdagmiddag rond vier uur nog niet opgepakt.

