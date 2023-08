Jongeren vinden dode vrouw, politie doet onderzoek

De politie heeft een gebied rondom de vindplaats afgezet (foto: Christian Traets/SQ Vision). Er zijn diverse wagens naar het park gestuurd (foto: Christian Traets/SQ Vision). Volgende 1/2 De politie heeft een gebied rondom de vindplaats afgezet (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Enkele jongeren hebben zaterdagavond in de bosjes langs het fietspad in de buurt van de Strausslaan in Roosendaal een dode vrouw gevonden. De politie is bezig met een onderzoek.