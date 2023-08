112-nieuws: botsing tussen auto en brommer • overvaller Best vastgezet

18.45

Een inwoner uit Waalwijk stond na zijn vakantie perplex. Op de achterbank van zijn auto, die hij op het vliegveld had geparkeerd, lag een taser. En die was niet van hem. Toen hij op vakantie ging had hij de auto overgedragen een bedrijf dat zijn auto zou parkeren en bewaken. Een van de medewerkers was echter iets vergeten: de taser. De taser is door de politie meegenomen en zal worden vernietigd. Of de eigenaar van de auto nog een keer bij hetzelfde bedrijf gaat parkeren is niet duidelijk.