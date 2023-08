Van der Poel showt regenboogtrui in Etten-Leur na vlucht met privéjet

De komst van Mathieu van der Poel zette Etten-Leur zondagmiddag op z'n kop. De kersverse wereldkampioen showt zijn regenboogtrui voor het eerst in Nederland tijdens de Profwielerronde. Daar had de organisatie veel voor over: met een privéjet werd de renner ingevlogen.

Van der Poel trok na zijn sportieve verplichtingen naar het Spaanse Marbella voor een vakantie. Het had dus wat voeten in de aarde om hem naar Brabant te krijgen. Dat hield de organisatie niet tegen: het mocht wat kosten. Hij werd opgehaald in Zuid-Spanje en landde zondagochtend op Breda International Airport. Zo hoefde zijn vakantie zo min mogelijk te worden ingekort.

Kopecky

De organisatie van de Profwielerronde weet jaarlijks grote namen naar het criterium te halen. Ook de Belgische Lotte Kopecky showt de regenboogtrui die ze afgelopen week bij de WK wielrennen in Glasgow veroverde in de wegwedstrijd. Verder staan bijvoorbeeld haar landgenoot Jasper Philipsen, winnaar van de groene trui in de Tour de France, en de Nederlandse toppers Bauke Mollema en Fabio Jakobsen op het programma. Tour de France Femmes-iconen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten waren ook te bewonderen.

Het gesprek van de dag zal toch vooral gaan over de iconische daad van Van der Poel. Hij was in de Schotse stad Glasgow in een zware race koploper, maar kwam ten val. Ondanks alles kwam hij solo over de streep en pakte hij gehavend de wereldtitel. Dat hij een week later weer viel bij het WK mountainbiken en moest opgeven, mag de pret zondag niet drukken in Etten-Leur.

Laatste keer voor speaker Kees

Niet alleen vanwege de renners is deze editie bijzonder. Het is ook een extra bijzondere dag voor de 77-jarige speaker Kees Maas. De iconische wielerspeaker neemt afscheid op de plek waar hij geboren en getogen is: zijn Etten-Leur. Van de Tour de France tot de Giro en van de Vuelta tot de Draai van de Kaai: zijn stem was de afgelopen decennia zo'n beetje langs elke finishlijn te horen.

