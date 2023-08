5 jaar na de Stint: getroffen ouders over hun band en hun '3 musketiers'

Nog ieder jaar komen ze bij elkaar. De ouders van de vier kinderen die bij het ongeluk met de Stint in Oss overleden. Inmiddels ook met een glimlach, zo vertellen ze in de documentaire 'Vijf jaar na de Stint' die zondagavond op RTL4 te zien was. Een glimlach omdat herinneringen in de woorden van Erwin, vader van de omgekomen zusjes Dana (8) en Liva (4), ook mooi worden. Waar ze eerst alleen pijnlijk waren.

"Nu ben je blij dat je die herinnering hebt en dat ze opgeslagen zitten in je hart", zegt Erwin.

In de documentaire vertellen de ouders over de bijzondere band die ze hebben met elkaar en hoe deze band hen steun en houvast geeft. Zo hebben ze bijvoorbeeld samen een appgroep. Om elkaar te helpen er doorheen te komen.

"Iedereen is anders en iedereen doet het op zijn eigen manier, maar samen komen we er doorheen. En zo is het al vanaf het eerste moment. In de diepste momenten van je leven heb je eigenlijk de mooiste mensen ontmoet", beschrijft Megi, de moeder van de omgekomen Kris (4).

Drie musketiers

In de documentaire komt, naast het enorme verdriet dat de ouders delen, nóg een overeenkomst naar voren. Sinds het ongeluk is in alle drie de gezinnen namelijk een kindje geboren: alle drie jongetjes. 'De drie musketiers', zoals Wendy, de vrouw van Erwin, ze noemt. Drie jongetjes die in haar woorden 'een nieuw zonnetje naar beneden brengen'.

"Een mooie gedachte", vult Erwin zijn vrouw aan. "Omdat we allemaal zo verschillen. De drie musketiers verschillen ook. Als je allemaal hetzelfde bent, kun je niet sterk zijn, want dan heb je allemaal dezelfde zwaktes. Wij hebben allemaal apart onze zwakke momenten, maar ook allemaal onze krachtige momenten. En ik denk dat we daarom zo sterk zijn met elkaar."

LEES OOK:

Indy (16) wil doorgaan voor haar zusjes die Stintongeluk niet overleefden

Van fataal Stintongeluk tot het besluit over vervolging: een overzicht