Indy (16) wil doorgaan voor haar zusjes die Stintongeluk niet overleefden

Indy van Hees overleefde vijf jaar geleden het ongeluk met de Stint in haar woonplaats Oss. Dagen lag ze in coma. Jaren werkte ze aan een herstel van de zware verwondingen die ze bij het vreselijke drama opliep. Maar opgeven komt niet voor in de gedachten van het inmiddels 16 jaar oude meisje. “Ik wil mijn zusjes laten zien wat je kan bereiken en dat je ook blij kunt zijn, al klinkt dat raar.”

Indy zat op 20 september 2018 met haar zusjes Dana (8) en Liva (4) en twee andere kinderen uit Oss, Fleur (5) en Kris (5), in een Stint. Deze ‘elektrische bolderkar’ kwam die ochtend op het spoor in botsing met een trein. Ook de begeleidster uit Heesch van een kinderdagverblijf die de Stint bestuurde, raakte hierbij gewond. Het ongeluk maakte in heel het land veel emoties los.

Indy komt aan het woord in ‘Vijf jaar na de Stint’, een documentaire die zondag vanaf 22.25 uur op RTL4 te zien is. Programmamaker Humberto Tan praat hierin met Indy en haar ouders. Vader Erwin prijst het karakter van hun dochter.

Indy kan zich nog herinneren dat ze voor de fatale klap in de Stint aan het zingen waren. “Ik weet niet meer welke liedjes, maar het was wel gewoon gezellig”, vertelt ze tegen Tan. Na het ongeluk kwam ze in de bosjes naast het spoor terecht. ‘Een aardige man’ ontfermde zich als eerste over het meisje. “Dat is het beste geweest op dat moment. Ik wist niet wat er aan de hand was. Anders was ik misschien in totale paniek geraakt en had het anders kunnen aflopen.”

Wendy van Hees, de moeder van Indy, Dana en Liva, kreeg via een vriendin te horen dat er een dodelijk ongeluk was gebeurd. Vader Erwin vertelt: “Twee agenten zijn toen bij ons aan de deur geweest. Die vertelden dat Dana en Liva dood waren en Indy zwaargewond. Toen is Wendy volgens mij flauwgevallen. Ik wilde vooral ook weten hoe het met Indy ging.”