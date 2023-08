112-nieuws: snelheidsduivels gepakt • man (48) verdronken in water Made

14.15

Een motorrijder trapte vanochtend op de A16 het gaspedaal erg ver in. De man van 32 uit Gilze reed met een snelheid van 177 kilomter per uur over de snelweg waar honderd kilometer per uur is toegestaan. Een man uit Breda maakte het vannacht eveneens bont. Hij scheurde met zijn auto over de Nieuwe Bredase Baan met een snelheid van 102 kilometer per uur. Dit terwijl daar vijftig kilometer is toegestaan.

Beide bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren.