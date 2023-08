Jan (70) heeft geld gespaard voor een auto, maar overvallers stelen alles

Bang en verdrietig. De angst zit nog in het lijf van de 70-jarige Jan die zondagavond in zijn eigen huis aan de Oderstraat in Veghel overvallen is. De overvallers belden vier keer aan toen Jan net naar bed was, zo vertelt hij. Hij liep naar beneden en maakte de deur open.

"Ik had vertrouwen in de mensen en daarom deed ik dat zonder argwaan. Maar dat vertrouwen is nu helemaal weg. Ik maak de deur open en meteen pakken twee mannen mij bij mijn voeten en bij mijn keel," vertelt Jan geëmotioneerd. "Ze riepen: 'Geld, geld, geld!' Ze wilden mijn portemonnee hebben." En dat geld kregen ze uiteindelijk mee. Vierduizend euro is meegenomen. "Dat was voor mijn nieuwe auto die ik heb besteld. Ik had al een deel bij elkaar gelegd. Dat geld is nu allemaal weg. Maar die auto gaat er gewoon komen, hoor." Volgens het slachtoffer hadden de daders een Pools accent. Waarom Jan is overvallen weet hij niet, maar hij heeft wel een vermoeden. "Tot acht jaar geleden zat ik in de kamerverhuur. Ik denk dat het daarmee te maken heeft," zegt hij zonder dat te willen verduidelijken.

"Het duurde vijf tot tien minuten, maar de overval leek eeuwig te duren."

De 70-jarige man loopt met een rollator door het huis. Hij heeft wonden op zijn hoofd, arm en hand. "Ze hebben met de achterkant van een pistool op mijn hoofd geslagen", verduidelijkt hij. "Laten we het er maar niet over hebben hoe het gaat met mij. Het gaat alle kanten op." De tranen schieten in zijn ogen. "Het duurde vijf tot tien minuten, maar de overval leek eeuwig te duren." Al 35 jaar woont Jan in de Oderstraat. Lange tijd met zijn vriendin, totdat zij elf jaar geleden overleed. "Ik heb hier altijd met plezier gewoond, maar nu zit ik hier met angst. Maar ik kan nergens anders heen." Hij is eenzaam en wil nu nog meer dan tevoren een nieuwe vrouw vinden om samen te gaan wonen. "Ik ben het zat om alleen te zijn. Ik durf eigenlijk ook niet meer alleen te wonen." Jan belde na de overval zelf de politie. Agenten zochten uitgebreid naar de verdachten in de omgeving maar konden hen niet meer vinden. De politie doet sporenonderzoek en buurtonderzoek en zoekt getuigen die iets gezien hebben. Jan is niet de echte naam van het slachtoffer. Vanwege zijn privacy is gekozen voor een andere naam.