Complimenten voor PSV-coach Peter Bosz: 'Zijn wissels waren fantastisch'

Het was een mooi voetbalweekend voor Willy en René van de Kerkhof. De PSV-iconen zagen 'hun' club winnen van Vitesse, terwijl de titelconcurrenten Ajax en Feyenoord allebei punten verspeelden.

"Dat Feyenoord en Ajax punten verspeelden, vind ik altijd wel prettig", reageerde René maandagochtend met een lach in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Daar hoef ik niet omheen te draaien. Maar Feyenoord, Ajax, FC Twente en PSV speelden afgelopen weekend allemaal niet best. PSV was de meest gelukkige. Ajax en Feyenoord moeten nu in de achtervolging." Ajax speelde verrassend 2-2 gelijk bij Excelsior. regerend landskampioen Feyenoord bleef eveneens op 2-2 steken, bij plaatsgenoot Sparta. Maar dat puntenverlies vindt de ex-international geen schande. "Sparta heeft gewoon een heel goede ploeg. Ik denk dat Sparta ook dit jaar in het linkerrijtje gaat eindigen. De top vijf vind ik wat ver gezocht, maar ergens tussen plaats vijf tot acht zien ik de club wel terechtkomen."

"PSV miste in de eerste helft mentaliteit, agressie."

Ook PSV leek een helft lang tegen puntenverlies aan te lopen. De ploeg van Peter Bosz speelde slordig en mat tegen Vitesse en kwam via een goal van Marco van Ginkel op een 1-0 achterstand. Die achterstand had nog erger kunnen uitvallen, als Kacper Kozlowski en Gyan de Regt secuurder waren omgesprongen met hun kansen. "De PSV'ers kwamen goed weg dat ze niet met een 2-0 achterstand gingen rusten", zag ook René. "Vervolgens deed Bosz tijdens de rust drie omzettingen, die waren fantastisch!" De PSV-coach wisselde centrumverdediger André Ramalho voor middenvelder Jerdy Schouten, haalde Isaac Babadi van het veld voor Ismaël Saibari en wisselde de onzichtbare Johan Bakayoko voor Guus Til. "We misten in de eerste helft mentaliteit, agressie. Het was slap. In de tweede helft stond er een ander PSV, dat wél wilde."

"Vertessen toonde zich een goede vervanger van Noa Lang."

De vleugelaanvaller van weleer was daarnaast zeer te spreken over Yorbe Vertessen. Die kantelde het duel eigenhandig door de 2-1 te scoren en een goede actie van de Belg leidde tot de penalty die Luuk de Jong vervolgens benutte: 3-1. " Vertessen toonde zich een goede vervanger van Noa Lang." PSV is na twee duels gedeeld koploper in de Eredivisie, samen met FC Twente, AZ - dat RKC in Waalwijk met 3-1 opzij zette- en sc Heerenveen. De ploeg van Peter Bosz wacht nu de dubbele confrontatie met het Schotse Glasgow Rangers in de strijd om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Om zich maximaal daarop te kunnen concentreren is de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die gepland stond voor komend weekend, uitgesteld. Een goede keuze, volgens René. "Dit worden twee zware wedstrijden, tegen Rangers. En we moeten een keer door!"

"Serginho Dest is een schot in de roos."