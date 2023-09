Wie is voor jou de Brabander van het Jaar 2023? Laat het ons weten!

Geld ophalen voor een goed doel terwijl je zelf ernstig ziek bent. Gratis kleding of speelgoed uitdelen aan gezinnen die weinig geld hebben. Of ingrijpen als een ander in nood is. Sommige mensen doen alles om anderen te helpen. Misschien ken jij zulke mensen die wel eens extra in het zonnetje gezet mogen worden.

Daarvoor heeft Omroep Brabant de verkiezing van de Brabander van het Jaar. Dat is iemand die altijd vrijwillig voor anderen klaarstaat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of in actie komt als iemand in nood is. Ken jij zo iemand? Meld diegene dan nu aan! Uit alle inzendingen kiezen wij vijf genomineerden, die we in het zonnetje gaan zetten tijdens een speciale tv-uitzending. Onder de mensen die kanshebbers insturen, worden een aantal kaartjes voor de Efteling verdeeld.

Stuur een mail met jouw kanshebber naar [email protected]. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom diegene 'Brabander van het Jaar 2023' moet worden. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen, dan nemen wij contact met je op. Aanmelden kan nog tot 1 november. Meer informatie vind je op omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar.

De vijf genomineerden worden uitgenodigd in de Winter Efteling. Daar zal ook bekend worden gemaakt wie zich de Brabander van het Jaar 2023 mag noemen.

Sten de Messenslijper

Vorig jaar kwamen er honderden aanmeldingen binnen. Uiteindelijk werd de 9-jarige Sten Janssen uit Eindhoven verkozen tot Brabander van het Jaar 2022.

Sten slijpt messen voor een goed doel, namelijk onderzoek naar de behandeling van hersenstamkanker. Zijn broer Wies is daaraan overleden. Sten heeft zo al meer dan 45.000 euro opgehaald. En daar is hij trots op. "Ik hoop dat het geld goed besteed wordt aan zieke kindjes. En ik ga door tot alle kinderen beter zijn. Ook al ben ik tegen die tijd een opa, ik ga door."

Meer bijzondere Brabanders

Benieuwd wie er in de loop der jaren nog meer benoemd zijn tot Brabander van het Jaar? Een overzicht:

2022 - Sten Janssen (9) uit Eindhoven. Hij slijpt messen om geld op te halen voor onderzoek naar de behandeling van hersenstamkanker en heeft al meer dan 45.000 euro opgehaald.

2021 - Charles Engelen en Ans van den Broek uit Deurne. Ze runnen Pompidom SpeelGOED, een winkeltje waar gezinnen die weinig te besteden hebben gratis speelgoed uit mogen zoeken.

2020 - Petra de Jager uit Zevenbergen. Petra laat de wens van haar overleden dochter Prisca uitkomen door ieder jaar met kerst boodschappenpakketten uit te delen aan mensen die nauwelijks iets te besteden hebben.

2019 - Teun Toebes uit Best. Teun bezorgt mensen met dementie geluksmomentjes.

2018 - Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken uit Helmond. Ze geven gratis pruiken en haarstukken aan mensen die door ziekte hun haar verliezen.

2017 - Patrick en Miranda Verkoelen uit Helmond. Zij runnen zonder subsidie hun eigen voedselbank: Stichting Hart voor Minima. Zes dagen in de week zorgen ze ervoor dat zo'n 220 gezinnen in Helmond en omgeving een goed gevulde koelkast hebben.

2016 - Ruud van der Meijden uit Boxtel. Hij fietste duizend kilometer en haalde zo veel geld op voor de stichting Gijsje Eigenwijsje.

2015 - Danny Slegers, Luuk Verberne, Igor Smit en Kevin Ras uit Dommelen en Ralph Maas uit Leende. Ze redden in de zomervakantie een meisje (3) uit het water in zwembad De Wedert in Valkenswaard.

2014 - Zoë Swinkels uit Prinsenbeek (postuum). Zoë stierf, 5 jaar oud, aan een hersentumor. Haar laatste wens was geld inzamelen om ervoor te zorgen dat er in alle ziekenhuizen kinderpleisters komen.

2013 - Fien Kerkers uit Asten. Ze geeft, 80 jaar oud, nog iedere dag bijles Nederlands op het Varendonck College in Someren aan kinderen die Nederlands als tweede taal hebben.

2012 - Giel van Genugten uit Waalre en Frans van Gerven uit Valkenswaard. Ze zijn de oprichters van WensAmbulance Brabant.

2011 - Bente van Bergen uit Schijndel. Ze zwom in vier dagen tijd 60 kilometer om geld op te halen voor haar zieke broertje Roan, die aan kanker lijdt, en voor de stichting Doe een Wens.

2010 - Chrisje en Henrie van Uden uit Geldrop. Ze zijn al dertig jaar pleegouders. In al die jaren hebben ze zo'n veertig kinderen opgevangen.

2009 - Patrick van den Berg uit Breda. Hij stopte met zijn studie en ging werken om voor zijn moeder te kunnen zorgen die deels verlamd is.

2008 - Anique Koole uit Breda. Ze startte een buttonactie om geld in te zamelen voor haar zieke vriendin Anne, die leukemie had.

2007 - Els Adams uit Bergen op Zoom. Zij zet zich in voor dieren in nood, 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

2006 - Jan Ruedisueli en Renee Nering Bogel uit Eindhoven. Ze redden het leven van de 19-jarige Lotchino Claasen uit Geldrop.

2005 - Piet Spijkers uit Tilburg. Voor zijn werk voor kinderen in Oekraïne.

2004 - Toon en Eliane van Bakel uit Aarle-Rixtel, richtten de voedselbank in Helmond op. Ze raakten later in diskrediet. In 2010 werd het stel door de rechter veroordeeld voor verduistering.

2003 – Frans Bauer uit Fijnaart

LEES OOK: Sten (9) is de 20e Brabander van het Jaar: deze helden gingen hem voor