Sanne verloor alles bij een brand: 'Na zes keer wassen stinkt het nog'

Moeder Sanne en haar kinderen hebben niks meer na een brand zaterdag (Foto: privécollectie) De brand is waarschijnlijk in deze hoek ontstaan (foto: privécollectie) Aan de achterkant van het huis is de brand ontstaan (foto:privécollectie)

De hele inboedel van Sanne en haar kinderen ging in vlammen op zaterdag, bij een grote brand in haar huis in de Plataanstraat in Breda. Haar buurvrouw is nu een actie gestart om Sanne en de kinderen er weer bovenop te helpen. "Ze heeft gelukkig haar drie kinderen nog en haar vijf kittens. Verder is alles weg. Zelfs de moederpoes vecht voor haar leven", zegt Annabel die naast Sanne woont.

Zaterdagmorgen brak er brand uit in het huis van Sanne. "Ze was eigenlijk net vertrokken met de kinderen. Waarschijnlijk is er kortsluiting geweest in de keuken want daar zit de grootste zwarte plek. Van de keuken is niks meer over", vertelt buurvrouw Annabel. De kat en de vijf kittens konden worden gered. Al moest moederpoes wel op de stoep door de brandweer worden beademd.

"Zelfs na 6 keer wassen stonken de kleren nog naar rook."

Samen met twee andere vriendinnen van Sanne is de buurvrouw nu een crowdfunding gestart. "Sanne had geen inboedelverzekering. We hebben nog wat kleren proberen te redden, maar zelfs na zes keer wassen stinken die nog naar rook. Ze heeft geen bank, geen stoel, geen tafel, geen bed en de kinderen hebben geen speelgoed meer." Aan de buitenkant van het huis lijkt er weinig schade te zijn, maar binnen is alles verwoest", vertelt de buurbrouw van Sanne. "Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Het duurt maanden voordat ze er weer kunnen wonen." Ondertussen zit Sanne met haar drie kinderen van 11, 3 en 1 in een hotel in Ridderkerk. "Ze maakt zich vooral druk over haar poes die er slecht aan toe is."

"Toen de middelste dochter zei; huisje brandt, bedje weg sprongen de tranen in mijn ogen."